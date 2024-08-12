Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: три езотеричні ритуали для збільшення фінансів

Зростальний Місяць також посилює інтуїцію та здатність до маніфестації, допомагаючи налаштуватися на гармонію з космічними ритмами і притягнути бажане в життя.

Зростальний Місяць в езотериці вважається періодом підвищеної енергетичної активності, коли сили природи і Всесвіту сприяють росту, розвитку та реалізації намірів. У цей час енергія Місяця перебуває на підйомі, що символізує розширення можливостей і підтримку всіх починань. Для езотериків цей період є ідеальним для закладення нових проєктів, залучення достатку, зміцнення здоров'я та духовного зростання.

Пропонуємо вашій увазі три езотеричні ритуали, які можна виконати під час зростального Місяця з 5 до 18 серпня 2024 року для збільшення грошей:

1. Ритуал із зеленою свічкою та лавровим листом:

Інструкція: запаліть зелену свічку, яка символізує процвітання і достаток. Візьміть лавровий лист і на ньому напишіть своє ім’я та суму грошей, яку хочете залучити. Тримайте лист біля серця і зосередьтеся на відчутті, що ці гроші вже є у вашому житті. Уявляйте, як гроші приходять до вас різними шляхами. Потім підпаліть листок від свічки, думаючи про те, як ваше бажання здійснюється. Попіл розвійте на вітрі, дозволяючи енергії Місяця рознести ваше бажання.

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2. Ритуал із монетою і водою:

Інструкція: підготуйте чашу з чистою водою та срібну або золоту монету. Увечері на зростальний Місяць вийдіть на відкрите повітря або до вікна, щоб місячне світло падало на чашу. Опустіть монету у воду та уявляйте, як світло Місяця заряджає воду та монету енергією багатства. Промовте: "Як Місяць зростає, так і моє багатство множиться". Залиште чашу під місячним світлом на ніч. Наступного дня полийте цією водою рослину в домі, а монету носіть із собою як талісман для залучення грошей.

3. Ритуал із зеленим мішечком для достатку:

Інструкція: візьміть маленький зелений мішечок, що символізує багатство, і наповніть його різними предметами, пов’язаними з грошима: монети, маленькі кристали, лаврові листи, корицю або імбир. Коли кладете кожен предмет, подумки або вголос проговорюйте, що він символізує зростання вашого добробуту. Після цього міцно зав’яжіть мішечок і тримайте його в руках, відчуваючи, як зростальний Місяць посилює вашу енергію. Залиште мішечок на ніч під місячним світлом, а потім носіть його з собою або зберігайте вдома як магніт для грошей.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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