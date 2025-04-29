Зростальний Місяць 28 квітня — 11 травня 2025 року: що категорично заборонено робити

Місяць / © ТСН.ua

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Зростальний Місяць — це період, коли на небі видно все більшу частину Місяця, і його світло з кожною ніччю стає яскравішим. З астрологічної і езотеричної точки зору це час активного росту, накопичення сил, нових починань і поступового розвитку задумів. Енергія у ці дні природно підтримує все, що ми прагнемо примножити у своєму житті — від ідей та проєктів до фізичної сили і внутрішнього ресурсу. Саме тому в період зростального Місяця важливо свідомо обирати дії, думки та наміри: вони мають тенденцію “розквітати” і набирати обертів разом із Місяцем.

Під час зростального Місяця, зокрема з 28 квітня до 11 травня 2025 року, традиційно вважається, що енергія Всесвіту спрямована на зростання, накопичення і розвиток. Тому в цей період категорично не рекомендується:

Різко щось припиняти — розривати стосунки, звільнятися з роботи, різко змінювати житло або плани. Рішення про завершення краще відкласти до фази спадного Місяця.

Позбавлятися від речей чи звичок — очищення, жорсткі детокси, кардинальні дієти теж не бажані. Все, що відпускається у цей час, може «повертатися».

Починати справи без чіткої стратегії — безлад і хаотичність можуть призвести до того, що невпевнені починання розростуться у проблеми.

Конфліктувати та виявляти агресію — сварки зараз можуть набрати обертів і надовго зіпсувати стосунки.

Ігнорувати потребу у відновленні — перевантаження і нехтування сном, харчуванням, емоційним станом може призвести до накопичення хронічної втоми.

Загалом правило просте:

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У зростальний Місяць усе посилюється. Тому не запускайте те, чого не хочете вирощувати у своєму житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро “Маг”.