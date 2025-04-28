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- Астрологія
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Зростальний Місяць 28 квітня — 11 травня 2025 року: що варто зробити
Зростальний Місяць — це період, коли енергія природи й людини наростає.
Під час зростального Місяця енергія природи і людини наростає. Це час активізації внутрішніх сил, коли ідеї, мрії та задуми отримують імпульс для втілення.
Все, що починається у цей період, має потенціал на розвиток, розширення і процвітання. Емоційно люди стають більш відкритими до нових можливостей, зростає віра у власні сили.
Також цей час сприяє накопиченню ресурсів, зміцненню здоров’я, побудові міцних стосунків і довготривалих проєктів.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Що варто зробити під час зростального Місяця 28 квітня — 11 травня 2025 року:
Починати нові справи: цей період підтримує старт важливих проєктів, реалізацію ідей, перші кроки у новому напрямку.
Формулювати бажання і цілі: чітко визначайте, чого хочете досягти — Зростальний Місяць допомагає вашим намірам зміцнюватися.
Займатися особистим розвитком: час ідеальний для навчання, самопізнання, зміни звичок на кращі.
Піклуватися про тіло: фізичні вправи, відновлення енергії, оздоровчі практики зараз особливо ефективні.
Саджати рослини: у природі йде активний ріст — саджання і пересаджування матимуть гарний результат.
Будувати стосунки: знайомства, зміцнення дружби чи партнерства — усе, що зростає разом із Місяцем, має перспективу.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.