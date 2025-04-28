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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Зростальний Місяць 28 квітня — 11 травня 2025 року: що варто зробити

Зростальний Місяць — це період, коли енергія природи й людини наростає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Зростальний Місяць

Зростальний Місяць / © ТСН.ua

Під час зростального Місяця енергія природи і людини наростає. Це час активізації внутрішніх сил, коли ідеї, мрії та задуми отримують імпульс для втілення.

Все, що починається у цей період, має потенціал на розвиток, розширення і процвітання. Емоційно люди стають більш відкритими до нових можливостей, зростає віра у власні сили.

Також цей час сприяє накопиченню ресурсів, зміцненню здоров’я, побудові міцних стосунків і довготривалих проєктів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що варто зробити під час зростального Місяця 28 квітня — 11 травня 2025 року:

  • Починати нові справи: цей період підтримує старт важливих проєктів, реалізацію ідей, перші кроки у новому напрямку.

  • Формулювати бажання і цілі: чітко визначайте, чого хочете досягти — Зростальний Місяць допомагає вашим намірам зміцнюватися.

  • Займатися особистим розвитком: час ідеальний для навчання, самопізнання, зміни звичок на кращі.

  • Піклуватися про тіло: фізичні вправи, відновлення енергії, оздоровчі практики зараз особливо ефективні.

  • Саджати рослини: у природі йде активний ріст — саджання і пересаджування матимуть гарний результат.

  • Будувати стосунки: знайомства, зміцнення дружби чи партнерства — усе, що зростає разом із Місяцем, має перспективу.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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