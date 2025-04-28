Зростальний Місяць 28 квітня — 11 травня 2025 року: що варто зробити

Зростальний Місяць / © ТСН.ua

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Під час зростального Місяця енергія природи і людини наростає. Це час активізації внутрішніх сил, коли ідеї, мрії та задуми отримують імпульс для втілення.

Все, що починається у цей період, має потенціал на розвиток, розширення і процвітання. Емоційно люди стають більш відкритими до нових можливостей, зростає віра у власні сили.

Також цей час сприяє накопиченню ресурсів, зміцненню здоров’я, побудові міцних стосунків і довготривалих проєктів.

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Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що варто зробити під час зростального Місяця 28 квітня — 11 травня 2025 року:

Починати нові справи : цей період підтримує старт важливих проєктів, реалізацію ідей, перші кроки у новому напрямку.

Формулювати бажання і цілі : чітко визначайте, чого хочете досягти — Зростальний Місяць допомагає вашим намірам зміцнюватися.

Займатися особистим розвитком : час ідеальний для навчання, самопізнання, зміни звичок на кращі.

Піклуватися про тіло : фізичні вправи, відновлення енергії, оздоровчі практики зараз особливо ефективні.

Саджати рослини : у природі йде активний ріст — саджання і пересаджування матимуть гарний результат.

Будувати стосунки: знайомства, зміцнення дружби чи партнерства — усе, що зростає разом із Місяцем, має перспективу.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.