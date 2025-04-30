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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Зростальний Місяць 28 квітня — 11 травня 2025 року: три ритуали для збільшення прибутків

У період зростального Місяця кожен намір, спрямований на примноження прибутку, має особливу силу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Місяць

Місяць / © ТСН

Зростальний Місяць з 28 квітня по 11 травня 2025 року — ідеальний період для того, щоб активізувати фінансовий потік, закласти енергетичне зерно багатства та підтримати зростання прибутку. У цей час все, що ви "сієте", має більшу силу прорости — у тому числі й ваші доходи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Тримайте три ритуали, які допоможуть вам налаштуватися на енергію достатку:

Ритуал “Гаманець, що приманює гроші”

Що потрібно: новий або очищений гаманець, три монети однакового номіналу, лавровий лист, кілька крапель ефірної олії пачулі або м’яти.

Як робити:

Увечері на зростальний Місяць покладіть у гаманець монети, лавровий лист і капніть кілька крапель ефірної олії. Промовте: “Як Місяць зростає, так і мій достаток прибуває. Нехай гроші течуть вільно і легко. Так є і так буде!”.

Носіть гаманець з цими символами весь період або до наступного молодика.

Свічковий ритуал із корицею

Що потрібно: зелена свічка, паличка кориці, трохи меду або цукру.

Як робити:

На зростальний Місяць ввечері запаліть зелену свічку. Намажте її основою медом і трохи притрусіть меленим цукром або корицею. Дивлячись на вогонь, уявляйте, як ваш гаманець наповнюється, а проєкти приносять плоди.

Промовляйте:

“Гроші, прийдіть легко, чисто і з радістю. Я готова приймати!”

Візуалізація багатства на воді

Що потрібно: склянка чистої води, зелений аркуш паперу, ручка.

Як робити:

Напишіть на аркуші свою фінансову мету — конкретно, у цифрах. Покладіть аркуш під склянку з водою. Візуалізуйте, як ця вода наповнюється енергією прибутку. Зранку випийте її з наміром:

Я приймаю достаток і дозволяю йому вільно текти в моє життя».

Повторюйте ритуал кілька днів поспіль.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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