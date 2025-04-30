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- Астрологія
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Зростальний Місяць 28 квітня — 11 травня 2025 року: три ритуали для збільшення прибутків
У період зростального Місяця кожен намір, спрямований на примноження прибутку, має особливу силу.
Зростальний Місяць з 28 квітня по 11 травня 2025 року — ідеальний період для того, щоб активізувати фінансовий потік, закласти енергетичне зерно багатства та підтримати зростання прибутку. У цей час все, що ви "сієте", має більшу силу прорости — у тому числі й ваші доходи.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Тримайте три ритуали, які допоможуть вам налаштуватися на енергію достатку:
Ритуал “Гаманець, що приманює гроші”
Що потрібно: новий або очищений гаманець, три монети однакового номіналу, лавровий лист, кілька крапель ефірної олії пачулі або м’яти.
Як робити:
Увечері на зростальний Місяць покладіть у гаманець монети, лавровий лист і капніть кілька крапель ефірної олії. Промовте: “Як Місяць зростає, так і мій достаток прибуває. Нехай гроші течуть вільно і легко. Так є і так буде!”.
Носіть гаманець з цими символами весь період або до наступного молодика.
Свічковий ритуал із корицею
Що потрібно: зелена свічка, паличка кориці, трохи меду або цукру.
Як робити:
На зростальний Місяць ввечері запаліть зелену свічку. Намажте її основою медом і трохи притрусіть меленим цукром або корицею. Дивлячись на вогонь, уявляйте, як ваш гаманець наповнюється, а проєкти приносять плоди.
Промовляйте:
“Гроші, прийдіть легко, чисто і з радістю. Я готова приймати!”
Візуалізація багатства на воді
Що потрібно: склянка чистої води, зелений аркуш паперу, ручка.
Як робити:
Напишіть на аркуші свою фінансову мету — конкретно, у цифрах. Покладіть аркуш під склянку з водою. Візуалізуйте, як ця вода наповнюється енергією прибутку. Зранку випийте її з наміром:
“Я приймаю достаток і дозволяю йому вільно текти в моє життя».
Повторюйте ритуал кілька днів поспіль.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.