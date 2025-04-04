Зростальний Місяць 30 березня-12 квітня 2025: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Місяць / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на зростальний Місяць 30 березня - 12 квітня 2025 року розповідає, що Тельцям можуть зробити боляче, а Ракам слід навчитися правильно використовувати свої ресурси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на зростальний Місяць 30 березня - 12 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Реклама

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозвольте собі іноді проявляти слабкість. А на роботі - краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть образити. А на роботі - сказати, що ви не допрацьовуєте.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева мечів"

Розвивайте власний розум. У стосунках ви можете здатися зарозумілим або зарозумілою. А на роботі прийшов час рухатися далі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Навчіться правильно використовувати свої ресурси. У стосунках плануйте розвиток. На роботі слід почати накопичувати кошти.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Башта"

Все, що ви так ретельно будували, може зламатися. У стосунках нові почуття слід будувати на оновленому фундаменті.

[media type="relative" id="1895134"]

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках важливо знайти баланс. На роботі потрібно долучитися до золотої середини.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Ви - чиста енергія. Спрямуйте її у потрібне річище у стосунках. А на роботі зрозумій, куди краще її спрямувати.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж кубків"

Ваші почуття вирують. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі спробуйте додати трішки емоцій у свою справу.

[media type="relative" id="2156269"]

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Ви почуватиметеся обкраденими. У стосунках очікуйте на черговий виклик. А на роботі вас можуть образити словами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках буде важко. На роботі доведеться відповідати за свої слова.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду вас очікують випробування. На роботі варто просто пережити цей період. У стосунках вашому серцю можуть зробити боляче.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У стосунках потрібно діяти, а не чекати. На роботі заплануйте подальший рух.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.