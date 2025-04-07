Зростальний Місяць 30 березня-12 квітня 2025: що не можна робити

Місяць / © ТСН.ua

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Зростальний Місяць — це фаза місячного циклу, яка настає одразу після молодика і триває до повного Місяця. У цей період Місяць поступово "наростає на небі", щодня збільшуючись у розмірах. Символічно це — час росту, розширення, накопичення енергії та можливостей.

Про це повідомила езотерикиня Олена Кузьмич.

Вважається, що у природі в цей час активізуються процеси росту — рослини тягнуться до світла, вода підіймається по стеблах, а люди частіше відчувають внутрішній підйом, натхнення та бажання діяти. Це сприятливий період для початку нових справ, формування намірів, розвитку проєктів, навчання, творчості та зростання у різних сферах життя.

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Проте разом із цією активністю важливо пам’ятати про гармонію з ритмами природи. Є речі, які не варто робити на зростальний Місяць, аби не перешкодити природному перебігу подій або не створити перешкод для себе.

Ось список того, чого не варто робити під час зростального Місяця:

1. Завершувати важливі справи

Зростальний Місяць підтримує початки, розвиток, ріст. Завершення в цей час може піти не на користь або виявитися передчасним.

2. Розпочинати очищення організму, дієти чи голодування

Організм більше накопичує, ніж позбувається. Очищення буде менш ефективним, а дієти — складнішими для дотримання.

3. Робити операції, якщо вони не термінові

У цей період може бути більше кровотеч, а процес загоєння — тривалішим.

4. Різко обрізати волосся, якщо не хочете швидкого росту

Зростальний Місяць стимулює ріст волосся та нігтів.

5. Починати судові процеси чи конфліктні переговори

Конфлікти, розпочаті на цьому етапі, можуть затягнутися надовго і розростатися.

6. Робити великі необдумані витрати

Фінансові втрати, зроблені під час зростання Місяця, можуть мати ефект "провалля" — складно буде відновити баланс.

7. Бути пасивним або відкладати ініціативу

Це не безпосередня заборона, але важливо пам’ятати, що пасивність у час енергетичного підйому може призвести до втрати можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.