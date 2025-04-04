Зростальний Місяць 30 березня-12 квітня 2025: що потрібно зробити

Місяць / © ТСН.ua

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Зростальний Місяць — це фаза, яка починається одразу після молодика і триває до повні. У 2025 році цей період триває з 30 березня по 12 квітня, і він несе в собі потужну енергію росту, оновлення та активізації внутрішніх і зовнішніх процесів.

Про це повідомила езотерикиня Олени Кузьмич.

Астрологічні особливості:

Молодик 30 березня у знаку Овна відкриває потужне вікно для початку нових справ. Овен — знак імпульсу, сміливості та ініціативи, тому варто використати перші дні зростання Місяця для рішучих кроків.

Поступовий перехід Місяця через знаки Тельця, Близнюків, Рака, Лева та Діви додає різноманітності енергіям періоду: від стабільності й турботи про тіло до натхнення, комунікації та наведення порядку.

Пік цього періоду — Повня 13 квітня у Терезах, яка акцентує теми гармонії, стосунків, балансу між собою та світом.

Що варто зробити в цей період:

Починати нові справи, проєкти, знайомства. Все, що буде закладено в перші дні зростального Місяця, має шанс на розвиток. Сіяти — в прямому та переносному сенсі. Час сприятливий як для посадки рослин, так і для закладення нових ідей, цілей, мрій. Фокусуватися на саморозвитку. Медитації на відкритість, афірмації на зростання, навчання, фізична активність — усе буде працювати на підсилення вас. Упорядковувати простір та звички. Енергії Діви в кінці циклу допоможуть структурувати хаос і закріпити результати. Працювати з намірами. Напишіть список цілей на місяць і щодня повертайтеся до нього. Енергія Місяця підтримує регулярність.

Це чудовий час, щоб діяти з натхненням, але з усвідомленням. Зростальний Місяць підсилює те, на чому ми фокусуємось, тому варто обирати думки, дії та слова з турботою про своє майбутнє.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.