ЗСУ підуть у наступ: що чекає на Україну в червні 2024 року - шокувальний прогноз астрологів

Зараз в Україні і до кінця місяця триваме продуктивний період, який буде давати силу і можливості Україні на полі бою в захисті та звільненні своїх територій.

Про це розповіли астрологи Анна та Олексій Суханови для Уніан.lite.

Вони пояснили, період від 28 квітня 2024 року до 25 червня 2024 року пов'язаний із напруженою енергією планети Сатурн. Однак, незважаючи на його енергію, він приноситиме і позитивні плоди.

Наступний період - від 1 червня 2024 року до 25 червня 2024 року - вказує на підйом і розв'язання питань, пов'язаних із розподілом внутрішніх ресурсів.

"Можливо, виникнуть корупційні скандали, пов'язані з розкраданнями - як у військовій сфері, так і в інших не менш важливих сферах. У цей час може посилитися психологічне протистояння між українською владою і народом. Цей період також може принести різні неочікувані форс-мажорні події та обставини, що вимагатимуть негайного вирішення. Він також супроводжуватиметься психологічним напруженням", - додали астрологи.

Окрім того, за прогнозами астрологів, у цей час також буде усунуто решту блоків для України. За їніми передбаченнями, йдеться про обмеження на використання зброї тільки на території України.

Також у цей період варто очікувати і появи літаків F-16. Ці винищувачі позбавлять російську армію переваги в повітрі і відкриють можливості наступальних операцій з боку України та усуне можливість обстрілів КАБами прикордонних міст.

Нагадаємо, мольфар Макс Гордєєв припустив, коли закінчиться війна в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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