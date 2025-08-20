Зустріч Зеленського і Путіна: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чи закінчить це війну

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про ймовірну зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що ця зустріч дійсно може пройти вдало, проте вона не буде результативна через «прильот».

«Тільки всі делегації поїхали, тут знову якийсь „прильот“. Не працює воно так, як вони хочуть. І завжди ця домовленість, випадають класні карти. Вона йде пліч-о-пліч з якимось трешем», — сказала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.