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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
3 хв

З’єднання Плутона з Альтаїром: чому це небесне явище вартує нашої уваги

Містичне зіткнення трансформаційної сили Плутона та воїна-зорі Альтаїра несе символічні зміни для всього людства.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградний Плутон

Ретроградний Плутон / © ТСН.ua

У середині липня 2025 року астрономи та астрологи одночасно звернули погляди до неба: відбулося рідкісне явище — з'єднання карликової планети Плутон із яскравою зорею Альтаїр із сузір’я Орла. Що це означає для нас і чому про це заговорили навіть ті, хто зазвичай не вірить у вплив зірок?

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Плутон і Альтаїр: зустріч сили змін і сили волі

Плутон — планета глибинних трансформацій, символ влади, тіней і підсвідомих процесів. Альтаїр — одна з найяскравіших зір у літньому небі, уособлення сили, амбіцій і стратегічного мислення. Її з давніх часів пов’язували з мужністю, лідерством і військовою доблестю.

Коли ці два небесні тіла "зустрічаються", тобто перебувають в одній астрономічній довготі, це трактують як момент пробудження глибокої сили волі та трансформацій лідерства — як на особистому рівні, так і на глобальному.

Що кажуть астрологи?

Астрологи вважають, що це з'єднання може активувати теми влади, контролю, внутрішньої сили та оновлення. Можливе загострення питань, пов’язаних з політичною сценою, конфліктами за ресурси чи змін у керівництві.

Для кожної людини — це момент глибокої внутрішньої трансформації. Можна очікувати імпульсу до прориву, звільнення від старих програм, а також — зустрічі з особистими тінями. Усе це може підштовхнути до нового рівня сили, усвідомлення та особистісного зростання.

Символіка Альтаїра: Орел, що несе силу в небо

Згідно з міфами, Альтаїр був зіркою, пов’язаною з богами війни та небесного правосуддя. У китайській традиції його пов'язують із легендою про кохання пастуха та ткачихи — зоряне кохання, розділене Чумацьким Шляхом.

У поєднанні з Плутоном ця символіка може вказувати на повернення забутої сили, трансформацію болю в мужність, а також — пробудження давніх колективних архетипів боротьби, відродження та гідності.

Коли чекати впливу та для кого це важливо

Найбільший вплив з’єднання Плутон–Альтаїр триватиме кілька днів — орієнтовно з 17 по 20 липня 2025 року, хоча його тіньовий вплив може відчуватися протягом кількох тижнів.

Особливо чутливо на це зреагують ті, у кого важливі точки гороскопа перебувають у середині знаків Водолія, Лева, Скорпіона або Тільця. Це також сильний імпульс для людей, які займають керівні посади, працюють із колективами чи шукають новий напрям у житті.

Що варто зробити в ці дні: поради езотериків

  • Провести ритуал очищення — емоційного, ментального, просторового.

  • Помедитувати на тему "моєї особистої сили".

  • Написати список речей, які слід відпустити, щоб зробити місце для нового.

  • Уникати конфліктів за владу — особливо в родині чи на роботі.

  • Довіряти інтуїції, особливо якщо вона говорить: "Зміни час настав".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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