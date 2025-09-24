Зима в Україні буде важкою: карпатська провидиця зробила передбачення до весни

Магдалена Мочіовські / © ТСН

Відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські озвучила своє бачення майбутньої зими 2025–2026 років в Україні.

У коментарі для YouTube-каналу «Мій світ» вона підкреслила, що холодний сезон буде непростим, однак катастрофічних сценаріїв чекати не варто.

«З кожною наступною зимою стає складніше, але панікувати не потрібно. Так, буде важко, та аж до апокаліптичних подій, як у кіно, справа не дійде. Не слід надмірно перейматися», — сказала вона.

Увага! Варто пам’ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння та мольфарство не є науковими дисциплінами. Подібні передбачення не завжди справджуються, а часто мають радше розважальний характер. Тому їх слід сприймати лише як одну з імовірних версій розвитку подій, а остаточний вибір завжди залежить від самої людини та її здатності змінювати власне життя.

Нагадаємо, астролог Влад Росс також зробив передбачення на зиму. Він вважає, що якщо війна в Україні не закінчиться до лютого 2026 року, то триватиме аж до 2029-го.

Раніше астролог Володимир Бадіян передбачив, що війна в Україні може закінчитися орієнтовно наприкінці 2026 року.