Зимове сонцестояння 21 грудня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зимове сонцестояння / © ТСН.ua

2025 року зимове сонцестояння — астрономічний початок зими — припадає на 21 грудня. Саме цього дня в північній півкулі настає найдовша ніч і найкоротший день року, а згодом світловий день поступово збільшуватиметься.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Для Овнів зимове сонцестояння підкреслює професійні питання. Це слушний час, щоб оцінити свої досягнення і переглянути плани на майбутнє. Уникайте поспішних рішень та фокусуйтеся на стратегічних кроках.

Телець

Тельцям цей період приносить натхнення для навчання і розширення світогляду. Розгляньте можливість нових курсів, подорожей або глибшого занурення у власні цінності та мрії.

Близнята

Близнятам зимове сонцестояння може принести важливі усвідомлення щодо фінансів і внутрішнього комфорту. Це час, щоб звільнитися від зайвого та визначити, що справді важливо.

Рак

Ракам варто звернути увагу на стосунки. Сонцестояння допомагає побачити, які зв’язки приносять підтримку, а які виснажують. Це період чесних розмов і переоцінки ролей.

Лев

Для Левів це добрий час для здоров’я та щоденних ритуалів. Створення нових корисних звичок може стати фундаментом для більш збалансованого способу життя наступного року.

Діва

Дів очікує піднесення творчої енергії. Сонцестояння сприяє відкриттю нових ідей, м’якому життєвому ритму та теплим моментам у стосунках. Важливо дозволити собі відпочити і насолодитися процесом.

Терези

Терезам варто зосередитися на домі та родинних зв’язках. Це сприятливий період для відновлення емоційної рівноваги, домашнього затишку та планування сімейних подій.

Скорпіон

Скорпіонам цей період може принести значущі комунікації чи рішення. Уважне ставлення до слів та намірів допоможе закласти основу для майбутніх успіхів.

Стрілець

Стрільцям зірки радять переглянути фінансові плани та особисті ресурси. Сонцестояння дає можливість переоцінити, що дійсно приносить стабільність, а що варто відпустити.

Козоріг

Для Козорогів зимове сонцестояння є особливо значущим — це знак початку нового життєвого циклу. Прекрасний момент для постановки головних цілей і формування чітких намірів на прийдешній рік.

Водолій

Водоліям слід зосередитися на внутрішньому світі. Усамітнення і медитація допоможуть завершити старі питання і підготуватися до активних змін попереду.

Риби

Для Риб зимове сонцестояння відкриває перспективи у творчих планах і спільних проєктах. Гарний час для визначення напрямів розвитку і мрій, які хочеться реалізувати.

Астрономічний контекст

Зимове сонцестояння — це момент, коли нахил земної осі досягає максимальної віддаленості від Сонця, через що північна півкуля отримує найменше світла. 2025 року 21 грудня саме це і відбудеться: у більшості регіонів світу цей день буде найкоротшим, а ніч — найдовшою.

Після цього дня світлові години поступово повертаються, що астрологи традиційно трактують як знак нового початку та внутрішнього відродження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.