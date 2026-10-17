Життя чотирьох знаків китайського зодіаку різко зміниться 17 жовтня: на кого чекає поворот долі

Китайський гороскоп / © AP

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У суботу, 17 жовтня, для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися новий етап. За астрологічним прогнозом, День Дерева у знаку Щура сприятиме нестандартним рішенням, відвертим розмовам і зміні погляду на звичні речі.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Астрологи радять цього дня не дратуватися через несподівані перешкоди. Саме ситуації, які спочатку здаватимуться незручними або дивними, можуть підштовхнути до важливих змін.

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Щур

Для Щурів зміни можуть торкнутися дружніх стосунків. Людина, яка раніше вперто ігнорувала їхні поради, нарешті може сама дійти висновків, про які їй давно говорили.

Це дозволить Щурам перестати постійно перейматися чужими проблемами та повернутися до простішого спілкування. Замість нескінченних спроб когось переконати вони зможуть більше уваги приділяти самій дружбі.

Бик

Бикам 17 жовтня варто уважніше придивитися до речей, які їх оточують, особливо вдома. Те, що давно лежало без діла, несподівано може виявитися дуже корисним.

Астрологи прогнозують, що невелике відкриття допоможе значно спростити складне завдання та змінити одну зі звичних моделей поведінки. У результаті Бики зможуть працювати продуктивніше та витрачати менше зусиль на рутинні справи.

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Дракон

Драконам субота може принести важливу відверту розмову. Останнім часом представники цього знака могли приховувати справжні переживання та намагатися демонструвати впевненість, навіть коли її бракувало.

17 жовтня ситуація може змінитися. Розмова з близькою людиною та отримана від неї порада допоможуть Драконам по-іншому поглянути на проблему, перестати приховувати свої почуття та нарешті зрушити з місця.

Кінь

Коні можуть позбутися думок про минулі невдачі, які останнім часом не давали їм спокою. Переломним моментом стане звичайна розмова: одна фраза співрозмовника здатна змінити їхнє ставлення до пережитого.

Те, що раніше сприймалося виключно як помилка, може постати корисним досвідом. Це допоможе Коням залишити негатив позаду та зосередитися на тому, що для них справді важливо.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 17 жовтня 2026 року — день, коли не тільки можна, а й потрібно виправити помилки, припущені раніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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