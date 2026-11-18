Гороскоп на 19 листопада / © ТСН.ua

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19 листопада астрологічне поєднання Сонця у Скорпіоні та Марса у Леві може стати початком важливих змін для трьох знаків Зодіаку. Квадратура цих планет допоможе усвідомити, що заважає рухатися вперед, позбутися зайвого напруження та нарешті відчути полегшення.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За прогнозом астрологів, цей період може виявитися непростим, адже доведеться зіткнутися з проблемами, які тривалий час залишалися невирішеними. Водночас саме готовність відмовитися від того, що більше не приносить користі, відкриє шлях до позитивних змін.

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Телець

Для Тельців 19 листопада може стати днем довгоочікуваного полегшення. Останнім часом представники цього знака потребували перепочинку, і тепер з’явиться можливість нарешті залишити позаду те, що виснажувало їх.

Вплив квадратури Сонця з Марсом допоможе зрозуміти, що певні речі вже давно втратили свою цінність. Тельці усвідомлять, що немає сенсу витрачати сили на збереження того, що більше не має значення. Відмова від зайвого принесе відчуття свободи та зробить повсякденне життя значно простішим.

Рак

Ракам настав час серйозно замислитися про власний відпочинок. Тривале навантаження та емоційне виснаження могли накопичуватися протягом останнього часу, тому потреба у відновленні стає дедалі відчутнішою.

19 листопада представники цього знака можуть усвідомити, що змінити ситуацію здатні насамперед вони самі. Астрологічний транзит підштовхне Раків до рішучих дій, які допоможуть вийти зі стану постійної втоми. Головне — перестати чекати, що обставини зміняться самі собою, і взяти відповідальність за власне самопочуття.

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Риби

Риби зазвичай намагаються не ускладнювати собі життя та спокійно пристосовуються до обставин. Однак останнім часом певна ситуація могла забирати надто багато їхньої енергії та часу.

19 листопада з’явиться мотивація нарешті розв’язати проблему, яку представники цього знака довго відкладали. Квадратура Сонця з Марсом додасть їм рішучості завершити незакінчені справи та повернути контроль над ситуацією. Віра у власні сили допоможе Рибам позбутися зайвого тягаря й повернутися до звичного спокійного ритму життя.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 19 листопада 2026 року — день сприятливий для важливих і серйозних справ, які виявляться успішними незалежно від сфери, до якої вони належать.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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