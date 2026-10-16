Життя заграє новими барвами: три знаки Зодіаку відчують позитивні зміни вже 17 жовтня

Гороскоп на 17 жовтня / © Credits

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Від 17 жовтня 2026 року для трьох знаків Зодіаку може розпочатися значно щасливіший період. Астрологи вважають, що Раки, Скорпіони та Риби перестануть покладати своє емоційне благополуччя на інших і зрозуміють, що самі здатні змінити власний стан.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Енергія суботи сприятиме внутрішнім змінам та допоможе представникам цих знаків відпустити смуток, який останнім часом заважав рухатися вперед.

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Рак

Ракам варто перестати шукати причини свого емоційного стану у вчинках інших людей. Представники знака можуть усвідомити, що мають значно більше впливу на власне життя, ніж їм здавалося.

17 жовтня Раки відчують приплив внутрішньої сили. Це допоможе їм інакше поглянути на події, які засмучували їх у минулому, та відокремити чужі рішення від власного щастя. Саме це усвідомлення може стати початком позитивних змін.

Скорпіон

Для Скорпіонів субота може стати днем повернення контролю над власними емоціями. Останнім часом вони могли пов’язувати свій смуток із певною людиною та її поведінкою, фактично дозволяючи їй впливати на свій внутрішній стан.

17 жовтня ситуація почне змінюватися. Скорпіони можуть зрозуміти, що не хочуть більше віддавати комусь настільки велику владу над собою. Це дозволить їм зосередитися на власних бажаннях і поступово повернути відчуття задоволення від життя.

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Риби

Риби можуть усвідомити, що за багатьма їхніми останніми рішеннями приховувався невисловлений смуток. Він міг змушувати представників знака стримувати свої почуття та не виявляти любов і прихильність так відкрито, як їм хотілося б.

У суботу Риби отримають можливість чесно поглянути на власні переживання. Замість того щоб і надалі зациклюватися на них, вони зможуть прийняти те, що сталося, і поступово залишити негативні емоції в минулому. Астрологи вважають, що саме це відкриє шлях до щасливішого періоду.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 17 жовтня 2026 року — день, коли не тільки можна, а й потрібно виправити помилки, припущені раніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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