1,5 мільярди доларів недоотримала Україна лише від відсутності експорту сільськогосподарської продукції

Марчук твердить, що ситуація не так б’є по Україні, як на зовнішні ринки.

В Україні 41% валюти йшло від експорту сільськогосподарської продукції, тож лише за березень в Україну не надійшло 1,5 мільярди доларів.

Про це в ефірі ТСН заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

Але країна намагається знайти альтернативу заблокованих морським потам. Сьогодні їх три - залізниці, але вона менш ефективна. Європейські колії і наша відрізняються і доведеться робити перевантаження на території Польщі. Також порти річкові, Дунай з’єднує із Молдовою, Румунією. А також вантажні перевезення. Але такі маршрути меш розроблені, тож замість звичних 4 мільйони тонн зерна до війни, експортували 600-800 тисяч тонн.

Окрім того, проблеми в аграрній галузі, потягне і в мателургічному, а це додаткових 30% втрат.

Марчук твердить, що ситуація не так б’є по українському ринку, як по зовнішньому. Ціни відреагували миттєво. Тонна зерна із 100 доларів, підскочила до 500. Відсутність нашої продукції створюють дефіцит. Альтернативи заміні України немає, тому перед світом стоїть завдання закінчити війну в Україні, бо питання голоду стане гостріше. Бо емігранти в тих країнах, де торкнеться така ситуація ринуть до країн Європи шукати собі харчування.

Водночас він додав, що претензій до української сторони немає у тих, хто отримував нашу продукцію, з розумінням ставляться. А форс-мажорні умови, які зараз виникли, це дозволяє не нараховувати штрафні санкції. А от з із Росією організації співпрацю на період війни припинили умисно.

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