1-й ОШБ Да Вінчі: тут досі плекають усю систему, яку вибудував Коцюбайло, де кожен солдат може стати командиром

7 березня 2025 - сумна дата. Другі роковини з дня загибелі одного з найвідоміших та найяскравіших добровольців в історії новітньої війні - Дмитра Коцюбайла, спадкового військового (прадід воював в УПА), більше відомого як Да Вінчі. Він став одним з наймолодших воїнів, нагороджених золотою зіркою Героя України - лише у 25 років.

Він створив 1-й окремий штурмовий батальйон, який пізніше отримав його ім’я:

Дмитро Савченко на позивний Філософ в інтерв’ю «Прямому» зауважує: вважає свого легендарного тезку буквально «богом війни». Бо той зумів вибудувати надзвичайно просту і ефективну систему освіти для новобранців. Сам же Да Вінчі також славився простотою у спілкуванні, без армійських кліше.

«До нього в підрозділ приходили ті хлопці, які хотіли чогось навчитися воювати, бо знали, що він вибудував максимально просту прозору педагогічну систему і передавав отак з рук в руки досвід. Тобто, не потрібно було читати оті марудні книжки чи багатотомні інструкції з використання… ПТУРа чи рекомендації із застосування СПГ чи АГСа.

Він по-простому, по-людськи казав: «Отак бачиш цю деталь, відʼєднуєш, заряджаєш, і так далі робиш».

Те, що сам Да Вінчі є ефективним командиром, розумів і ворог. Ще у період ООС росіяни здійснили на Да Вінчі два замахи.

Нині бригада у підготовці новобранців сповідує ті самі принципи, яких дотримувався і да Вінчі - простота, людяність, технологічність.

Тут немає критерію відбору за соціальним станом чи фізичним. Людський ресурс цінується і використовується максимально ефективно.

«Нам важливі навички людини, - розповідає Укрінформу колишня філологиня, а нині начальник тилу Анастасія. - Коли прибуває 20 людей, відбираємо в першу чергу за напрямками їхньої професійної діяльності – нині це першочергово зварювальники, водії категорії С/Е, ремонтники СТО, інженери, зв’язківці… Айтішники часто комплектують підрозділи FPV та працюють з 3D принтерами – бо ми друкуємо собі самі, що нам потрібно».

І додає: батальйон відомий тим, що усі тутешні командири спочатку служили солдатами та сержантами тут же.

«Командування піхотних підрозділів – це також колишні солдати, хлопці, які так само були в боях, у піхотних штурмах та сиділи в окопах. В артилерії зараз командир, який доти був командиром розрахунку, начальник артилерії спочатку був бійцем розрахунку, потім командиром розрахунку, потім командував батареєю… Тобто, досвід бійців дуже цінується в нашому батальйоні. Ну й з іншого боку – це можливість кар’єрного росту для рядових бійців, які хочуть розвивати командирські здібності», - говорить начальниця тилу.

Також в 1 ОШБ ім.Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі” оголошують набір до своїх лав.

До підрозділу запрошують ініціативних добровольців навіть без досвіду на різні напрямки підготовки:

пілот БПЛА

артилерист

мінометник

водій

діловод

аналітик

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