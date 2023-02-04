У Росії видають овочеві набори сім'ям "мобіків", яких кинули на війну в Україну (відео)

У Росії сім'ям у підмосковному Дмитрові почали видавати по 10 кг картоплі та моркви. Такий знак подяки надають сім'ям мобілізованих, кинутих на війну проти України.

Фрагмент відео на якому розповідають про допомогу опублікували у Telegram-каналі "Кримський вітер".

"У Підмосков'ї сім'ям мобілізованих росіян роздали овочеві набори, що складаються з 10 кг картоплі та 10 кг моркви. Справжня підтримка. Ось що означає "нафтогазова наддержава", – коментують автори каналу, що відбувається в сюжеті.

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У сюжеті розповіли, що овочеві набори отримуватимуть 105 сімей за тиждень.

"Хочу подякувати нашому голові Дмитрівського міського округу, великий йому низький уклін. Я теж є дружиною мобілізованого, також чоловіка люблю і чекаю - і сподіваюся, що все буде добре, Росія переможе", - заявила Наталія Муромцева, співробітник "Центру підтримки родичів мобілізованих дмитровчан".

Прикметно, що в сюжеті приховали обличчя всіх родичів "героїв". Усі вони "щиро вдячні" за "допомогу", навіть попри те, що не знають, де перебувають їхні чоловіки та сини і що відбувається з ними на загарбницькій війні РФ.

Додамо, що Росія вже немає ресурсу, щоб проводити масштабні наступальні дії. Зараз окупанти намагаються активізувати наступальні дії на Донецькому плацдармі.

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