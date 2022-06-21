10 прильотів за 40 хвилин: окупанти обстріляли село на Запоріжжі, зруйнували сторічну школу

На Запоріжжі по селу Юльївка вдарили вночі, російські війська зруйнували сільську школу.

Минулося без жертв, але пошкоджено одразу два корпуси навчального закладу. Ударною хвилею вибило шибки, посічені двері, зруйновані опорні стіни, йдеться в ТСН.19.30.

Місцеві кажуть, що цій школі вже понад сто років. Вона встояла під час Другої світової, але чи витримала стара конструкція російські обстріли - ще мають з'ясувати експерти. «Та ми не встигли навіть і сховатись! Все почалося неочікувано, вибачте, 10 прильотів за 40 хвилин. Ви уявляєте, що то таке?», - кажуть місцеві.

Рашисти гатять по селах та містечках Запорізького району фактично з усіх видів важкого озброєння. Із тамтешніх сіл виїхали більше ніж половина мешканців.

Щоби стримати наступ окупантів, підходи до Запоріжжя наші бійці укріпили трьома лініями оборони.

Росіяни обстріляли школу на Запоріжжі, яка пережила Другу світову війну

Читайте також:

У Нідерландах колапс в аеропортах, а в Британії наймасштабніший страйк десятиліть: все через гроші

Доведеться в обхід: Литва пояснила, що блокади Калінінграда немає, а лише дія санкцій

Жорстокі кадри спричинили скандал: на одеському іподромі відвідувачі спостерігали за тим, як ріжуть коня