10-річний хлопчик купив для ЗСУ портативний зарядний пристрій на сонячній батареї

Хлопчик цілеспрямовано збирав кошти, аби допомогти армії України.

10-річний Остап із Шепетівки заощадив $300 і придбав для ЗСУ портативний зарядний пристрій на сонячній батареї.

Про вчинок дитини розповіли у Генштабі ЗСУ.

За словами хлопчика, це всі його заощадження, які він збирав, аби підтримати захисників України.

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – розповіла мама юнака Наталя.

Однак коштів на купівлю бронежилета не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", – розповіли воїни.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, дев'ятикласник із дроном допомагав військовим нищити окупантів цілими колонами і зупиняти наступ на Київ.

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