10 років тюрми: у Чернігові оголосили вирок російському танкісту, який поцілив у багатоповерхівку

10 років позбавлення волі та стягнення процесуальних витрат у сумі 26 600 гривень — такий вирок сьогодні, 8 серпня, виніс Деснянський районний суд російському танкісту Михайлу Куликову.
Окупант у лютому поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова.
Про це повідомляє "Суспільне".
Слідство встановило, що 26 лютого 2022 року командир перебував у танку разом із Михайлом Куликовим, вони рухалися чернігівською Кільцевою у напрямку Олександрівки. Щоткін наказав розвернути башту в напрямку новобудови, Куликов наказ виконав і здійснив прицільний постріл. Він влучив у квартиру на десятому поверсі. Людей всередині не було.
Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.
Українські військові того ж дня взяли обох танкістів-окупантів у полон.
Майора Леоніда Щоткіна вже обміняли.
Раніше стало відомо, що троє бойовиків з так званої "ДНР", які воювали у складі ЗС РФ проти України, проведуть 15 років за ґратами - такий вирок ухвалив український суд.
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