10 тисяч солдат ЗСУ під загрозою оточення на Курщині: чи виводитимуть війська з РФ - The Telegraph

Десять тисяч українських захисників опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнє просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області РФ.

Про це пише The Telegraph.

"Російські сили посилили тиск на ключовий населений пункт Суджі, який контролювали ЗСУ. Значна кількість північнокорейських військових бере участь у цьому наступі, намагаючись відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів та постачання Києва", - пишуть журналісти.

Молодший сержант, який спілкувався з The Telegraph, зазначив, що Україна розглядає можливість відступу з Курська, щоб уникнути втрат.

"Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний", – зазначив військовий.

Карта українського проекту Deepstate демонструє, що майже три чверті українських сил на території Росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.

Війська, що залишилися поблизу кордону, мають зв'язок з основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і завширшки менше 500 метрів у найвужчому місці. Єдина українська дорога до Суджі - в зоні дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля щодо утримання району та можливий відступ.

На території Курської області продовжують діяти елітні українські підрозділи: 95 десантно-штурмова бригада, 115 механізована бригада та 8 окремий полк спеціального призначення.

Російські війська, за наявною інформацією, розширюють зону бойових дій до сіл Новенький і Басівка, а також зайняли Нову та Стару Сорочиці.

Нагадаємо, наприкінці лютого війська РФ разом з північнокорейськими солдатами здійснили низку атак на різних флангах українського плацдарму на Курщині.

Зокрема, вони здійснювали наступ з північного заходу в напрямку села Свердліково, північніше - біля Малої Локні та південно-східніше - на підступах до районного центра Суджа.

Крім того, непроста ситуація складається на кордоні Курщини та Сумщини, де тривають активні спроби тиску ворога на позиції українських військових.

ЗСУ 5 січня 2025 року почали новий наступ у Курській області РФ.

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