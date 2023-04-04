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10 вибухів за 40 хвилин: як живе прифронтовий Часів Яр, який щодня знищують окупанти

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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10 вибухів за 40 хвилин: як живе прифронтовий Часів Яр, який щодня знищують окупанти

Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

За даними місцевої влади, близько 50% усієї інфраструктури пошкоджено або повністю зруйновано.

Російські окупанти щодня обстрілюють місто Часів Яр на Донеччині, що за 10 км від Бахмута. Попри постійні обстріли у місті досі залишаються близько 1 000 українців.

Про це інформує FREEДОМ.

За словами журналістів, у Часовому Ярі тиші не буває: за 40 хвилин там пролунав десяток потужних вибухів.

За даними місцевої влади, близько 50% усієї інфраструктури пошкоджено або повністю зруйновано російськими ракетами та артилерією. За словами місцевих, Часів Яр окупанти стирають з лиця землі, як сусідній Бахмут. У виданні повідомили, що лише за останні 2 тижні у місті загинули 7 мешканців.

Із тисячі тих, хто залишився у місті, близько 70% — пенсіонери.

“У нас ніякого зв’язку немає, ми нічого не знаємо. Нас відключили від усього: ані телебачення, ані радіо, нічого. Ні світла, ні води, ні газу”, — розповідає місцева мешканка Світлана Кимівна. 71-річна жінка відмовляється евакуйовуватися: "Я тут народилася — я тут помру. Мені вже 71 рік".

Раніше повідомлялося, що росіяни взялися випалювати Костянтинівку - місто ворог розстрілює ракетами та системами залпового вогню.

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Дата публікації
Перегляди
420
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