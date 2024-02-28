10 збитих літаків за 10 днів: у Forbes розповіли, які ракетні установки могли використати ЗСУ

Росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити.

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що за 10 днів збили 10 російських військових літаків: дев'ять найкращих винищувачів-бомбардувальників російських ВПС Су-34 і Су-35, а також рідкісний літак-радіолокатор А-50 ім. Берієва.

Це набагато більше бойових літаків, ніж росіяни можуть собі дозволити втратити за трохи більше ніж тиждень. Російська аерокосмічна промисловість, обмежена іноземними санкціями, намагається виробляти більше кількох десятків нових бойових літаків на рік.

Це означає, що росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити.

Про це пише видання Forbes.

Patriot і NASAMS

Автор матеріалу Девід Екс припускає, що українські військово-повітряні сили виділили частину установок Patriot мобільним групам ППО, які швидко пересуваються поблизу лінії фронту, влаштовуючи засідки на російські літаки з ракетами PAC-2 дальністю 90 миль (145 км), а потім швидко передислоковуються, щоб уникнути контратаки.

Але відстань, з якої українці збили А-50 у п'ятницю — 120 миль або близько того (майже 200 км) — натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, це був раритетний С-200 часів холодної війни, який українські ВПС витягли з довгострокового зберігання.

Очевидно також, що українці перемістили близько двох десятків своїх 25-мильних (40 км) ракетних батарей класу “земля-повітря” NASAMS ближче до лінії фронту. Відтак, росіяни в понеділок вперше виявили і знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя.

Ракети можуть закінчитися

Можливо, Україна розгорнула одразу всі вищезгадані системи й інші, аби створити “гарячу смугу”, але в такому випадку скоро в України закінчаться ракети для Patriot і NASAMS, адже США не надавали Україні боєприпасів із кінця грудня 2023 року, пише автор.

Але не виключено, продовжує він, що й дії російських військ сприяли різкому зростанню втрат авіації РФ, адже російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів ближче до лінії фронту, придушуючи українські війська для просування своїх сухопутних військ.

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Відчувши можливість, російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів, ближче до лінії фронту, скидаючи планерні бомби, щоб придушити українські війська, щоб російські війська могли просуватися вперед. “Противник подолав страх використовувати авіацію безпосередньо над полем бою, — пояснили в Українському центрі оборонних стратегій, — і хоча це призводить до втрати літаків, його наземні війська отримують значну перевагу у вогневій потужності”.

Цей сплеск російських штурмових вильотів надає українським протиповітряним захисникам більше цілей. Тому, звичайно, вони збивають більше російських літаків.

Українським зусиллям допомагає те, що російські пілоти дедалі частіше не помічають українських ракетних пусків. Колись російські військово-повітряні сили розраховували на дев'ять своїх активних літаків-радіолокаторів А-50, організованих у три “орбіти” по три літаки на півдні, сході і півночі, щоб розширити сенсорне покриття по всій території України.

Пошкодивши один А-50 ударом безпілотника минулого року і збивши ще два А-50 цього року, українці ліквідували третину сенсорного покриття і створили “сліпі зони”, де російським пілотам буде важко виявити ракети, що наближаються.

Оскільки обидві сторони витрачають ресурси, які вони не можуть відновити — українці свої ракети американського виробництва; росіяни свої Су-34, Су-35 і А-50 — обидві сторони в російсько-українській війні проводять короткострокові кампанії, які, як вони сподіваються, забезпечать їм довгострокову перевагу.

Як вийти з “повітряного глухого кута”

Українські військово-повітряні сили, очевидно, прагнуть використати останні ракети Patriot і NASAMS, щоб виснажити російські військово-повітряні сили і запобігти майбутнім сплескам бомбардувань. Тим часом російські ВПС мають на меті розбомбити більше українських гарнізонів і допомогти російським сухопутним військам закріпитися, перш ніж ескадрильї Сухого (виробник Су) виснажаться через нестачу літаків і досвідчених екіпажів.

Лише одна людина може вийти з цього “повітряного глухого кута”, що насувається, пише автор: республіканець Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу США, який одноосібно виносить законопроєкти на голосування.

Сенат США вже схвалив виділення 60 мільярдів доларів нової допомоги Україні, яка, безсумнівно, включатиме величезні партії зенітно-ракетних комплексів. Джонсон може поставити цю допомогу на голосування сьогодні. Всі погоджуються, що вона буде прийнята двопартійною більшістю.

Відомості про автора: Девід Екс — журналіст, письменник і режисер з Колумбії, Південна Кароліна.

Нагадаємо, чим саме могли збити два винищувачі Су-34 27 лютого, розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

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