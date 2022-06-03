100 днів від початку війни Росії проти України: Шмигаль відзвітував про роботу уряду

100 днів від початку війни Росії проти України: Шмигаль відзвітував про роботу уряду

Після того, як Росія напала на Україну, уряд почав розробляти план термінового відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових некапітальних ремонтів.

За два місяці Кабінет Міністрів виділив на виконання ключових завдань для відбудови України 2,3 млрд грн.

Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у п'ятницю, 3 червня.

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"Сьогодні не лише 100 днів від початку повномасштабної війни, але також майже два місяці, як російські загарбники були повністю вигнані з Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Наші військові тоді завдали ворогу стратегічної поразки і врятували країну. Одразу після цього уряд почав розробляти план термінового відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових некапітальних ремонтів. Власне, за ці два місяці ми виділили 2,3 млрд грн, аби виконати ці ключові завдання", - сказав він.

За словами Шмигаля, Київська та Чернігівська області отримала по 400 млн грн. Харківська та Сумська області по 250 млн грн. Місту Київ було виділено 200 млн грн, Житомирській області 100 млн грн, а Миколаївській 56 млн грн.

"Ми закликали місцеву владу за можливості так само виділяти кошти на відбудову. Бачимо, що тут є позитивна синергія. Наприклад, керівництво Києва долучилося до програми відновлення уряду, виділивши кошти з місцевого бюджету на відбудову зруйнованого житла та об’єктів інфраструктури", - наголосив він.

Український міністр додав, що наразі відбувається перший етап відбудови, у межах якого оцінюються збитки, складається технічна документація проектів, ремонтуються критично важливі об’єкти

"Завдання уряду — щоб до осені більшість пошкоджених критичних об’єктів були відновлені. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом. Там, де це можливо, ми відремонтуємо школи, дитячі садочки та лікарні. У чотирьох повністю деокупованих областях у нас зараз готується відновлення 83-х лікарень, 59-ти дитячих садочків, 122-х шкіл", - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше посол ЄС розповів, скільки коштів потрібно на відновлення України і як відбуватиметься відбудова після війни.

Відбудова України після війни: досвід інших країн

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