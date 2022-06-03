100 днів війни: Бадоєв, Єфросиніна та Дантес розповіли, як повномасштабне вторгнення змінило їхнє життя

100 днів війни: Бадоєв, Єфросиніна та Дантес розповіли, як повномасштабне вторгнення змінило їхнє життя

Українські знаменитості не залишилися осторонь війни у країні та допомагають як можуть.

Так, зірки проміняли мікрофони на автомати, збирають мільйони для армії та утримують інформаційний фронт. Але, як і всіх нас, війна змінила їх: внутрішньо і навіть зовні.

Про те, як останні 100 днів вплинули на українських зірок, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Володимир Дантес

Співак Володимир Дантес дуже болісно переживав бомбардування росіянами рідного Харкова. Через безперервні потоки страхітливих новин артист почав заїдати стрес.

"Через стрес у мене знову з'явилися погані звички, але, попри все, я почав ще займатися кожного дня спортом. Тому що, коли ти сидиш і читаєш новини – починаєш набирати вагу", – зізнався зірка.

Нині артист вчиться фокусуватися на хорошому і сам робить добрі справи. Дантес допомагає військовим. Зокрема, співак віддав волонтерам у користування свою Tesla. Втім, свої вчинки він не вважає подвигом.

"Не важливо, скільки ти коштів надіслав, що ти віддав, що робиш для країни. Це не вимірюється в якомусь матеріальному чи фізичному сенсі, тому що треба робити все, що тільки можеш", – розповів він.

Alekseev

Виконавець Alekseev через складний емоційний стан спершу не міг і думати про співи. Артист взявся волонтерити. Як зізнався зірка, через війну він повністю переоцінив життя.

"У мене є головний привілей – можливість жити. Я розумію, що заради тих, хто цієї можливості не має, ми повинні дуже старатися, щоб наші діти жили в кращій країні", – поділився Микита.

І лише через три місяці повномасштабної війни Alekseev знову взявся за мікрофон і планує дати благодійні концерти в Європі. Артист тішиться, що так може долучитися до українських артистів, які збирають таким чином кошти.

WELLBOY

Творчість тримає в тонусі нині і цього артиста. Виконавець дає концерти для переселенців та виступає в госпіталях. Антон зізнався, що з новим поглядом подивився на власні хіти.

"За ці 100 днів я зрозумів, що я дійсно займаюся гарною справою – співаю пісень, підіймаю настрій людям", – розповів він.

Маша Єфросиніна

Телеведуча від початку війни задіяла всі свої ресурси і зв'язки, аби допомогти українцям, які опинилися в скруті. Маша і сама травматично переживала кожну новину про злочини росіян.

"У мене поганий настрій, у мене зараз серйозна фаза спустошення. Я вся просякнута горем", – зізналася ведуча.

Вона також поділилася, що постійно плакала і припинила доглядати за собою. Так само реагувала на стрес і її подруга, співачка Оля Полякова.

"Можна не митися багато днів, не розчісувати волосся, не чистити зуби, не робити макіяж. Тому що цього не хочеться", – ділилися зірки у програмі "Взрослые девочки".

Зараз знаменитості зійшлися на думці, що варто вчитися цінувати кожен свій день без сподівань на великі зміни завтра.

Алан Бадоєв

Відомий кліпмейкер змінив своє світосприйняття на 180 градусів. Він, як і низка зірок, вирішив перейти на українську мову.

Також Бадоєв розкаявся за співпрацю з росіянами протягом останніх восьми років. Режисер усвідомив, що стирав культурні кордони з країною-агресоркою.

"Я був одним з тих людей, який максимально показував дружбу народів. Максимально допомагав створювати цю спільну творчу підкладку. Тепер я розумію, наскільки це жахливо. Наскільки це безвідповідально", – прокоментував він.

Тож тепер Алан Бадоєв та Макс Барських докладають усіх зусиль, аби збудувати культурну стіну з Росією і всьому світу показати, як звучить українська пісня.

Нагадаємо, 3 червня виповнюється 100 днів від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Артисти подякували захисникам, які боронять нашу землю, а також поділилися своїми переживаннями.

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