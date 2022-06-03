100 днів війни: зірки поділилися своїми переживаннями та подякували захисникам України

3 червня виповнюється 100 днів від початку повномасштабної війни Росії в Україні.

Життя українців кардинально змінилося після 24 лютого і, здається, більше воно ніколи не буде таким, як колись.

Зірки шоубізнесу поділилися своїми переживаннями і думками про життя протягом цього часу. Також селебрітіс подякували захисникам, які боронять нашу землю та країнам, які допомагають наблизити перемогу.

Катерина Осадча

Ведуча "Світського життя" зазначила, що українці житимуть щодня 24 лютого, поки не настане перемога. Знаменитість зізналася, що досі не ховає зимові речі, "щоб одягти і бігти". Також вона подякувала усім захисникам та захисницям, завдяки яким Україну не захопили "за три дні".

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"100 днів… 100-те 24 лютого. Ми всі до перемоги будемо жити 24 лютого. Я згадую, як спочатку ми рахували години вторгнення, потім дні, місяці… Ми вірили, що не буде сотого дня. Непомітно минула весна, непомітно настало літо, але всередині лютий, навіть зимові речі не ховаю, все так само під рукою, щоб одягти і бігти… У цю жахливу дату я хочу, аби кожен з нас помолився за наших героїв! Це завдяки їм ми цей сотий день зустрічаємо, маючи свою землю, свою країну, яку не взяли за три дні, як хтось собі придумав. За тих, хто приливає кров, хто гине за всіх нас з вами… Вічна пам’ять загиблим і дякуємо нашим захисникам і захисницям за героїзм, низько вклоняємся вам і молимося щохвилини! Ми сильні! Ми незламні! Ми переможемо!" – написала телеведуча.

Світлана Лобода

"100 днів від початку іншого життя, інших снів, інших слів та смислів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ та постаріли мільйони сердець на 100 років. Було складно знову почати співати. Дуже складно! Але музика, як тонка смуга світла, пробивається крізь чорні дні. Ми ще святкуватимемо життя на нашій прекрасній землі і пісні співатимемо не від болю, а від щастя", – написала співачка.

Маша Єфросиніна

Ведуча поділилися відеохронікою 100 днів геноциду, які коїть Росія в Україні.

Анатолій Анатоліч

"Ми не хотіли цього. Але ми це вивеземо", – зазначив шоумен.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Надя Дорофєєва

"100 днів війни. 100 днів болю, суму та надії. Дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в них, допомогти собі та країні випливти, вистояти, зберегти себе", – поділилася артистка.

Слава Дьомін

Ведучий поділився фото, де постав із двома дітьми війни – бабусею, якій 90 років, та 12-річним сином.

Слава Дьомін з бабусею та сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Я знаю, що все буде добре! Я просто впевнений в тому, що ми переможемо в цій несправедливій битві. Тому що гопніки, злодії і вбивці довго не залишаються безкарними. Їх або знаходять і судять, або ж знищують свої ж", – поділився він.

Анна Добриднєва

Співачка поділилася фотосесією, де створила образ сильної, вільної, незламної, оновленої України. Вбрання виконавиці символізує те, що українці, як фенікси перероджуються з попелу. А стрічки – кров, яку проливали і проливають за нашу землю герої.

Анна Добриднєва / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

"100 днів незламності, віри, сліз, розпачу, надії, єдності, втрати, розлуки, сили, мужності, любові", – прокоментувала зірка.

Анна Добриднєва / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Джамала

"Ілон Маск відправляє до України сонячні станції, Анджеліна Джолі допомагає нашим дітям, а просто в метро виступає U2. Мало не щодня до Бучі, Ірпеня та Бородянки приїжджають посли різних країн. По всьому світу збирають кошти для постраждалих, країни-партнери надають озброєння та гуманітарку. Дякуємо усім і кожному, хто вже 100 днів бореться разом із нами", – зазначила співачка.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк вперше розповів, як потрапив під мінометний обстріл на війні. Артист пригадав, що російські війська їх обстріляли, коли вони розвантажували машини.

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