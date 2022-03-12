"100% ми знаємо, що буде перемога": Зеленський розповів з чого почнеться процес закінчення війни

За словами президента, ці процеси наразі проговорюються.

Закінчення війни розпочинається з припинення вогню, про який наразі намагається домовитися українська дипломатія.

Про це 12 березня під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"100% ми знаємо, що буде перемога і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, тієї яка може між нами і РФ бути. Я хотів би, щоби це сталося, якби це був би вже реально на практиці, а не на словах, розпочати процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни. Авжеж, 100% початок повинен бути з припинення вогню. Ми всі це розуміємо. Це дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів, вивезення людей, а також доставку харчів та ліків, про що ми вже з вами говорили. Це правильний людський дипломатичний сигнал, з якого завжди починається закінчення війни. В усі нормальні цивілізовані часи так відбувалось. Навіть коли відбувалася нецивілізована війна. Ми очікуємо цього процесу і проговорюються процеси закінчення війни", - заявив він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.