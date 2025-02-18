100-та ОМБр показала з висоти пташиного польоту зруйнований Торецьк

Торецьк переживає важкі часи, але бійці 100-ї ОМБр не припиняють боротьбу за його відродження.

Місто Торецьк було центром промисловості з шахтами, збагачувальною фабрикою, заводами і хлібокомбінатом, а також там розвивалося культурне життя з численними школами, бібліотеками та палацом культури "Україна", що мав зимовий сад.

Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"Працювали лікарні та поліклініки, а трибуни міського стадіону "Авангард" вміщували 10 тисяч глядачів!.…А потім поблизу Торецька запахло "русскім міром", — йдеться у повідомленні.

100 ОМБр показали руїни Торецька з висоти пташиного польоту

Торецьк перетворився на місто-привид, проте бійці 100-ї ОМБр та Сили оборони не зупиняються в боротьбі за його відродження, сподіваючись, що сморід "руського духу" відступить якомога швидше.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ просунулися в Торецьку на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 та 11 лютого, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на цій ділянці фронту.

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