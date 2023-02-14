100 "прильотів" за добу: окупанти продовжують тероризувати Сумську область

У понеділок, 13 лютого, загарбники обстріляли вісім громад у Сумській області.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 понеділка, 13 лютого.

Із мінометів російські військові обстрілювали Білопільська, Юнаківську, Миропільську, Есманьську, Краснопільську, Шалигинську й Глухівську громади - 98 "прильотів".

На територію Краснопільської та Великописарівської громад із ворожих БПЛА скинули кілька вибухових пристроїв.

Нагадаємо, 10 лютого на Сумщині зафіксували понад 100 прильотів за добу. У неділю, 12 лютого, росіяни атакували регіон вдвічі менше разів.

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Також ми повідомляли, що загарбники хаотично обстріляли населений пункт Ворожба. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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