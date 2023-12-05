100 скидань на добу: росіяни активно застосовують керовані авіаційні бомби — чому вони це роблять

Загрозливу динаміку застосовування росіянами керованих авіаційних бомб (КАБів) пояснив військовий експерт Валерій Романенко. За його словами, від 7-8 скидань на добу на початку повномасштабної війни зараз кількість зросла до ста.

Про це йшлося у коментарі авіаційного експерта Валерія Романенка під час телемарафону.

"Бомби ці використовуються з літаків винищувачів-бомбардувальників Су-34 і останні російські винищувачі Су-35 також можуть нести дві таких бомби. І зараз інтенсивність бомбування наших військ значно зросла", — констатував Романенко.

За його інформацією, на окремих ділянках фронту кількість скидань сягає сотні за добу.

"Це дуже висока (кількість — ред.)... Наприклад, коли росіяни починали в лютому, це було 7-8 скидань, в квітні досягли 10-15, зараз 100. Тобто іде нарощення і, на жаль, війська в польових укріпленнях не захищені від цих бомб"", — повідомив експерт.

З переваг КАБів він назвав низьку ціну та високу ефективність.

"Якщо брати відношення самої зброї до кількості вибухівки, так бомби це найкраще відношення. Тобто якщо бомба важить разом з крилами... 700 кілограмів, то там 350 кілограмів вибухівки, а якщо використати ракету такої ж ваги, то там буде максимально 150 кілограмів вибухівки. Ефективно, дешево і, головне, вони бачать безкарність цього процесу", — пояснив Романенко.

Як вже повідомляли ЗСУ російська піхота активно, але безуспішно намагається потрапити на територію коксохіму. По напрямку завдають ударів і з ворожих літаків. Саме під Авдіївкою противник застосовує керовані авіаційні бомби.

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