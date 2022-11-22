1000 та 1 спосіб тортур: Подоляк розповів, як росіяни на окупованих територіях знущаються з українців

Окупанти на тимчасово захоплених територіях знущаються з місцевих мешканців. Вони влаштовують масові страти та гвалтують людей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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“Хочете знати, що таке “рускій мір” на окупованих територіях? Це 1000 та 1 спосіб тортур. Це викрадення з дому. Це масові страти та зґвалтування. Лише тому, що наші люди ідентифікують себе як українців. Хочете знати, що дає їм сили виживати? Віра, що цей страшний сон має закінчитися”, - наголосив Михайло Подоляк.

Також він додав, що окупанти більше за все бояться, що Україна звільнить всі свої території.

“Хочете знати їхній найбільший страх? “Замороження війни”, “припинення вогню” та відмови від контрнаступу як ножа в спину від цивілізованого світу. Ми не можемо цього дозволити: Україна обов‘язково звільнить усіх своїх людей з пекельного російського концтабору”, - підкреслив радник глави ОП.

Нагадаємо, що у Херсоні знайшли ще одну катівню, в якій росіяни знущалися з українців. На одній зі стін жертви росіян намалювали хрест та прохання помолитися за них.

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