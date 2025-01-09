11 людей в реанімації: очільник ОВА розповів про стан постраждалих після обстрілу Запоріжжя

Росія завдала авіаудару по Запоріжжю, 8 січня, внаслідок якого загинуло 13 людей. Наразі у медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

За його словами, 11 з 66 постраждалих знаходяться у важкому стані - у відділеннях інтенсивної терапії. Інші постраждалі ушпиталені у стані середньої тяжкості.

"Травматичні ампутації кінцівок, проникаючі та осколкові поранення, травми очей та контузії - такі поранення діагностували запорізькі медики постраждалим від вчорашньої ворожої атаки", – йдеться в повідомленні.

Федоров додав, що ще 47 людей, у тому числі 13-річна дівчинка, яка отримала контузію знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, близько 16:00, 8 січня в Запоріжжі прогримів вибух. Ворог ударив по промисловій інфраструктурі. Згодом прогриміли повторні вибухи.

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