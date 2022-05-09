11 людей, які потрапили під завали будинку в Шипіловому, не виходять на зв'язок - голова Луганської ОВА

11 людей, які потрапили під завали будинку в Шипіловому, не виходять на зв'язок - голова Луганської ОВА

11 людей, які переховувались у підвалі пошкодженого внаслідок авіаудару будинку в Шипіловому, перестали виходити на зв'язок.

Через постійні ворожі обстріли проїзд до села наразі неможливий.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"11 людей, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв'язок. Пожежні загони проводили рятувальну операцію скільки цього дозволяла безпекова ситуація. Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому. 8 травня 24 рази вони цілили по населенню Луганщини", - наголосив він.

Гайдай зазначив, що через постійні обстріли ворога проїзд до села неможливий та висловив надію, що люди живі.

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня російські окупанти обстріляли село Шипілове, під завалами одного з пошкоджених будинків опинилися 11 осіб.

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Крім того, 7 травня у селі Білогорівка внаслідок авіаудару виникла пожежа в будівлі школи на площі близько 300 кв. м. Її ліквідовували майже чотири години, потім розпочали розбирати завали. З-під завалів школи у Білогорівці врятовано 30 осіб, знайдено двох загиблих та сімох поранених. Постраждалим надають меддопомогу в Дніпрі, зокрема вже в задовільному стані 11-річна дитина. Ще майже 60 осіб залишалися під завалами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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