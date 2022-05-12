11-річний хлопчик-переселенець пішов працювати, щоб зібрати кошти на бронежилет, а зібрав аж на 22

Понад два десятки бронежилетів зміг купити для бійців 11-річний хлопчик - переселенець із Покровська.

У Чернівцях, куди він із мамою змушений був тікати від обстрілів, школяр розвісив оголошення, що готовий допомагати з хатніми справами за незначну платню, аби наскладати грошей для підтримки військових. Оголошення потрапило в соцмережі й уже наступного дня люди обривали телефон Максима, йдеться в ТСН.

За гору бронежилетів, українські воїни дякують маленькому хлопчику. Їх придбали за зібрані ним кошти і здається сам Максим досі не вірить у це. «У мене було одне: «Вау, я це зробив», - каже хлопчик.

Місяць тому 11-річний Максим з мамою втекли від війни з рідного Покровська і опинилися у Чернівцях - відтоді школяр не міг всидіти без діла. Його не полишали думки про рідну домівку, яка опинились під обстрілами. «Незручно, що ми граємося, їмо солодощі, відпочиваємо, а там зараз стріляють, бомблять», - каже дитина.

Також читайте Волонтери рятують тварин на Київщині і створюють нові притулки, щоб був час знайти їм господарів

Тож вирішив по-дорослому заробити гроші для бійців, які нині боронять його місто. Максим впродовж місяця виконує дрібні доручення від містян за символічну плату. «Я пропоную в цьому оголошенні приносити воду, виносити сміття і гуляти з тваринками», - розповідає хлопчик.

Оголошення хлопчика-переселенця хтось виклав у соцмережі і воно миттю розлетілося і розчулило користувачів – телефон розривався від охочих підтримати його ініціативу. «Бувало в один день десь за 30 хвилин зателефонували 3 клієнти і мені потрібно було дуже швидко це зробити», - пригадує Максим.

Найнеочікуваніше замовлення було від військового, який попросив малого привітати його дружину.

Історія хлопчика-переселенця, який збирає гроші на потреби армії, згуртувала сотні людей. «Дуже багато людей хотіли просто підтримати ініціативу Максима і щоб його заохотити і подякувати за те, що він вирішив це зробити, надсилали гроші просто на карту», - каже мама хлопчика Олена.

11-річний хлопчик зібрав понад 20 бронежилетів для бійців

Максим сподівався назбирати на один бронежилет, але вдалося аж на 22. Гривня до гривні і родина придбала для військових у Покровськ ще й тепловізор та п’ять розгрузок. Максим про свої досягнення говорить дуже скромно. «Як зробив я, так може кожна людина і кожна дитина зробити», - переконаний він.

А ще школяр надіслав кошти на реабілітацію військового, який втратив у боях ногу. Родина Максима планує волонтерити надалі. Хлопчик тепер вирішив роздавати листівки. Втім, поміж думок про допомогу він залишається дитиною, яка мріє повернутися додому і просто погратись із друзями.

Читайте також:

Ризикують власним життям заради чужого – у День медичної сестри про героїчних жінок

"Чьоткий паца з Рівного", який став героєм мемів, тепер боронить Україну і "мєрзостью" називає ворога

67-річний пастор з Рівненщини зумів вивезти з-під обстрілів 1800 людей