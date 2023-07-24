11 танків і понад 660 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 660 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- особового складу ‒ близько242620 (+660) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4162 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13)
- артилерійських систем – 4675 (+17)
- РСЗВ – 697
- засобів ППО ‒ 451 (+3)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 310
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5)
- крилатих ракет ‒ 1307 (+9)
- кораблів та катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 698 (+2)
Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
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