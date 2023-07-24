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11 танків і понад 660 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

11 танків і понад 660 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 660 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • особового складу ‒ близько242620 (+660) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4162 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) 
  • артилерійських систем – 4675 (+17) 
  • РСЗВ – 697 
  • засобів ППО ‒ 451 (+3) 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів – 310 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1307 (+9)
  • кораблів та катерів ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) 
  • спеціальної техніки ‒ 698 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

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