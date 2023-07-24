11 танків і понад 660 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 660 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько242620 (+660) осіб ліквідовано

танків ‒ 4162 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13)

артилерійських систем – 4675 (+17)

РСЗВ – 697

засобів ППО ‒ 451 (+3)

літаків – 315

гелікоптерів – 310

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5)

крилатих ракет ‒ 1307 (+9)

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10)

спеціальної техніки ‒ 698 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.