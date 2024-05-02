115 бригаду звинутили у краху оборони в Очеретиному: що кажуть у самій бригаді

У бригаді запевнили, що всі їхні бійці не тікали, а вели бої з окупантами, які перевищували українські сили в 10-15 разів.

У 115 окремій механізованій бригаді відповіли на звинувачення з боку засновника проєкту DeepState Романа Погорілого щодо провалу оборони в Очеретиному на Авдіївському напрямку. Саме там росіяни просунулися вперед і намагаються закріпити плацдарм.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

У бригаді запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими.

"Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування. Весь цей вкид підхопили декілька українських мас-медіа, але в основному понад 50 російських, ворожих ЗМІ і написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115-а окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції і втекла", – йдеться в повідомленні.

Позиція бригади

У пресслужбі розповіли, що 115-а бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік.

Росіяни щоденно здійснювали по позиціях "115-ки" від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, завдавали ударів "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидували з дронів, в тому числі хімічні речовини.

"Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом", – визнали у 115-й.

Водночас, у бригаді запевнили, що всі їхні бійці, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував українські сили в 10-15 разів.

"Тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине

Бійці щоденно знищували величезну кількість живої сили противника, але, не дивлячись на свої втрати, ворог кидав все нові та нові сили на штурм наших позицій, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках", – йдеться в повідомленні.

За інформацією "115-ки"під час наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений в ході оборонних боїв.

Також у пресслужбі звернули увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ.

"Стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону. На даний час по даним подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретине", – підсумували у бригаді.

Що повідомив Роман Погорілий

24 квітня засновник проєкту DeepState Роман Погорілий написав, що ситуація довкола прориву біля Очеретиного оголила ряд проблем.

"Починаючи з некомпетентності деяких речників, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами, що на фоні візуальної присутності ворога в центрі селища, виглядають вкрай неправдивими. І це в часи, коли можна зателефонувати у бригади чи перевірити систему ситуаційної обізнаності. Закінчуючи ігноруванням ряду хронічних проблем у певних лінійних з'єднаннях Сил Оборони, які ставлять на відповідальні ділянки фронту", – зазначив Погорілий.

На думку аналітики, керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісті.

"Це не секрет, в соцмережах достатньо свіжих публікацій з пошуком рідних. Рядові бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії у бригаді – вони й так платять життям та здоров'ям", – зазначив він.

Чому Очеретпне є таким важливим

В інтерв'ю Radio NV Погорілий пояснив, що Очеретине є надважливим населеним пунктом, бо там надважлива висота, яка дає можливість тримати навколишні населені пункти під зоровим і вогневим контролем. Тому його втрата ставить під загрозу перебування там наших бійців, зокрема ставить під загрозу флангових ударів на позиції наших військових.

"Дуже важлива ситуація, на яку треба звертати увагу. З нашого боку, з нашої команди ми наголошували на тому, що необхідно все-таки розібратися, знайти відповіді на ті запитання, які виникли у процесі перебування бригади на тих позиціях. Адже вже не приховаєш — є коментарі, зокрема бійців інших підрозділів, суміжних бригад, які тримали позиції поряд із цією бригадою. Вони зазначають, що ці випадки були систематичними: залишення позицій, якісь дивні дії. І дивні дії відбулися в районі Очеретиного", – сказав Погорілий

Також експерт уточнив, що питання не до звичайних бійців, командирів взводів, рот 115 бригади, які просто отримують завдання. Адже відповідальність і контроль за цими всіма процесами несе безпосередньо командування бригад.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, що максимум уваги на Ставці сьогодні звернули на Покровський напрямок, де тиснуть окупанти.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин визнав, що російській армії вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Авдіївському напрямку.

Також днями головком Сирський визнав, що ситуація на фронті значно загострилася і підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині – Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

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