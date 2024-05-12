115 бригаду ТРО звинуватили у втечі на Харківщині: що кажуть у самій бригаді

Командир ЗСУ заявив, що біля Вовчанська не було належних укріплень, а деякі бійці 125 бригади ТРО нібито залишили позиції. У самій бригаді такі твердження назвали "вкрапленнями відвертої ІПСО".

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський, який воює на Харківщині, заявив, що 125 окрема бригада ТРО нібито покинула позиції. Також він звинуватив керівникцтво у відсутності потужних фортифікаційних укріплень, які мали стримати наступ ворога.

Про це офіцер написав у Facebook.

За його словами, сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z" на підходах до Вовчанська.

"Бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви", – сказав Ярославський.

Боєць скаржиться на погано укріплену першу лінію оборони поблизу кордону.

"Знаю, що ті, що залишили позиції 125 ТРО, вже дає розклад про те, що їм "впарювали" на підпис акти прийому передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винних покарають", – стверджує Ярославський.

Відповідь 125 бригади

У 125 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ такі заяви спростували. Командир 125 обр ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко запевнив, що Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

"Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів", – сказав генерал.

Комбриг запевнив, що ситуація в смузі оборони його бригади складна, але контрольована.

"Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках. Населені пункти, в які зайшов ворог, розташовані у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження", – підсумував генерал-лейтенант Артур Горбенко.