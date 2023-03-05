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117 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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117 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

На Сумщині сталося 117 "прильотів" за добу / Фото: Сумська ОВА

Загарбники продовжують атакувати прикордонні населені пункти Сумщини.

У суботу, 4 березня, росіяни атакували сім громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 117 "прильотів". Ворог гатив із мінометів і артилерії.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Білопільська громада: 27 "прильотів". Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та лінії електропередач;
  • Шалигинська громада: зафіксовано 36 "прильотів";
  • Есманська громада: ворог гатив із міномету − 31 "прилт";
  • Новослобідська громада: обстріл з міномету − 4 "прильоти";
  • Зноб-Новгородська громада: 8 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач;
  • Миропільська громада: 6 "прильотів";
  • Юнаківська громада: 5 "прильотів".

Нагадаємо, загроза завдання ракетних ударів російськими військовими залишається високою по всій території України. Росіяни Продовжують наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 березня.

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Дата публікації
Перегляди
226
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