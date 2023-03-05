117 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

У суботу, 4 березня, росіяни атакували сім громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 117 "прильотів". Ворог гатив із мінометів і артилерії.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада : 27 "прильотів". Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та лінії електропередач;

: 27 "прильотів". Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та лінії електропередач; Шалигинська громада : зафіксовано 36 "прильотів";

: зафіксовано 36 "прильотів"; Есманська громада : ворог гатив із міномету − 31 "прилт";

: ворог гатив із міномету − 31 "прилт"; Новослобідська громада : обстріл з міномету − 4 "прильоти";

: обстріл з міномету − 4 "прильоти"; Зноб-Новгородська громада : 8 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач;

: 8 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач; Миропільська громада : 6 "прильотів";

: 6 "прильотів"; Юнаківська громада: 5 "прильотів".

Нагадаємо, загроза завдання ракетних ударів російськими військовими залишається високою по всій території України. Росіяни Продовжують наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 березня.

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