117 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

Загарбники продовжують атакувати прикордонні населені пункти Сумщини.
У суботу, 4 березня, росіяни атакували сім громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 117 "прильотів". Ворог гатив із мінометів і артилерії.
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.
- Білопільська громада: 27 "прильотів". Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та лінії електропередач;
- Шалигинська громада: зафіксовано 36 "прильотів";
- Есманська громада: ворог гатив із міномету − 31 "прилт";
- Новослобідська громада: обстріл з міномету − 4 "прильоти";
- Зноб-Новгородська громада: 8 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач;
- Миропільська громада: 6 "прильотів";
- Юнаківська громада: 5 "прильотів".
Нагадаємо, загроза завдання ракетних ударів російськими військовими залишається високою по всій території України. Росіяни Продовжують наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 березня.
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