12,5 тонн добра: українці з Харкова, Бучі, Запоріжжя та Сум отримали гумдопомогу від іспанців

Ведуча 1+1 Неля Шовкопляс підтримала родини переселенців з різних куточків України, які втікали від війни.

Ведуча "Сніданку з 1+1", волонтерка благодійного проєкту 1+1 media "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс разом з синами-двійнятами Матвієм і Тимофієм відвідала притулок для переселенців у Львівській області та передала першу машину гуманітарної допомоги.

У притулку приймають людей з різних куточків України, де наразі ведуться бойові дії. Там в ці дні живе майже 250 осіб — мами з дітьми. Неля передала їм баночки с фруктовим дитячим пюре з персика, солодощі (печиво, шоколад, какао), консервовані персики, підгузки, ліки, засоби гігієни. Це стало можливо завдяки гуманітарному вантажу з іспанського міста Картахена, — переданому для благодійного проєкту 1+1 медіа.

пресслужба каналу "1+1"

Команда фонду "Ти не один" 1+1 media та благодійного проекту "Здійсни мрію" отримали 12,5 тонн допомоги для України. За потребами і запитами від центрів для переселенців по всій Україні, волонтери сортують і розподіляють допомогу між тими, хто її найбільше потребує і старається передати її з рук в руки — родинам на Західній Україні, котрі змушені були тікати з-під бойових дій або втратили дім; а також лікарням, громадам міст Сум, Чернігова, Києва.

пресслужба каналу "1+1"

"У львівський центр ми привезли частину гуманітарної допомоги. Інші машини розвозять допомогу по всій Україні. Родини з Сум, Харкова, Бучі, Білої Церкви, Запоріжжя, Донецька, пацієнтки Інституту педіатрії, акушерства і гінекології в Києві вже отримали її. Загалом вже доставлено понад 6 тонн. Будемо розвозити і далі і надійно передавати та відповідально звітувати. Дякуємо Іспанії та фонду "Ти не один" 1+1 media! Весь світ з Україною! Це надзвичайно важлива підтримка!", — розповіла Неля Шовкопляс.

пресслужба каналу "1+1"

Транспортувати вантаж допоміг місцевий бізнесмен Гінес Падія. Допомогу спочатку доправили до Польщі, на склад благодійної організації Fundacja Osnowa. А звідти вона поїхала до Львова на склад, де волонтери відправляють її по області та по різних містах України.

Гуманітарну допомогу збирали у іспанському місті Картахена за підтримки Міської адміністрації Картахена та силами асоціації українців міста. Після своєї основної роботи люди приходили на склад і все охайно пакували, щоб допомога якнайшвидше дісталась дому. Іспанські школярі малювали малюнки на підтримку українських мрійників! "Тримайтесь", "Ви сильні", "Іспанія з вами"! У дітей і дорослих по всій Європі спільні мрії — мир в Україні. До допомоги також долучилися місцеві пожежники. Вони надали свою частину для розміщення штабу допомоги.

пресслужба каналу "1+1"

"Українці дуже вдячні за допомогу і підтримку. Неважливо це величезна фура гуманітарки, легкова автівка, чи ти просто приніс у своїх руках пакети з їжею, одягом, засобами гігієни. З таких кроків складається допомога і перемога", — доповнила телеведуча.

Гуманітарну допомогу передають під патронатом благодійного фонду Благодійний фонд "Ти не один" 1+1 media і проєкту "Здійсни мрію". Кураторки — Лідія Таран, Олександра Лобода. Волонтерки — Неля Шовкопляс, Валерія Ковалінська.

Всі телеведучі 1+1 наразі стали волонтерами — вони працюють на інформаційному фронті та дуже допомагають на благодійному.

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