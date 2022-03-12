Із 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9: Верещук підбила підсумки дня 12 березня

За словами віцепрем'єрки, день був складним.

У суботу, 12 березня із 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Ірина Верещук розповіла про підсумки роботи гуманітарних коридорів за 12 березня

"Підбиваємо підсумки дня, який був складним, але все ж таки наближає нас до перемоги. За результатами відкритих коридорів, а їх було всього 14, спрацювало 9", - зазначила вона.

За словами Верещук у Сумах вдалося допомогти близько 8 тисячам людей, які виїхали сьогодні.

"Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка, то загалом сьогодні виїхало близько 3 тисяч людей", розповіла вона.

У Енергодарі Запорізької області коридор не спрацював.

"Виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинились на блокпосту у Василівці і російські окупанти не пропустили їх далі попри попередні домовленості. Зараз колона залишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення", - резюмувала віцепрем'єрка.

Також Верещук роззповіла, що в Енергодарі гуманітарний вантаж, який потрапив туди вчора, за свідченням керівництва міста, частково розікрали російські окупанти.

ТСН.ua