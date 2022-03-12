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Із 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9: Верещук підбила підсумки дня 12 березня

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Із 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9: Верещук підбила підсумки дня 12 березня

За словами віцепрем'єрки, день був складним.

У суботу, 12 березня із 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Ірина Верещук розповіла про підсумки роботи гуманітарних коридорів за 12 березня

Ірина Верещук розповіла про підсумки роботи гуманітарних коридорів за 12 березня

"Підбиваємо підсумки дня, який був складним, але все ж таки наближає нас до перемоги. За результатами відкритих коридорів, а їх було всього 14, спрацювало 9", - зазначила вона.

За словами Верещук у Сумах вдалося допомогти близько 8 тисячам людей, які виїхали сьогодні.

"Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка, то загалом сьогодні виїхало близько 3 тисяч людей", розповіла вона.

У Енергодарі Запорізької області коридор не спрацював.

"Виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинились на блокпосту у Василівці і російські окупанти не пропустили їх далі попри попередні домовленості. Зараз колона залишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення", - резюмувала віцепрем'єрка.

Також Верещук роззповіла, що в Енергодарі гуманітарний вантаж, який потрапив туди вчора, за свідченням керівництва міста, частково розікрали російські окупанти.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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