12 бригада армійської авіації ЗСУ повідомила про загибель двох пілотів: що відомо

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що росіяни завдали удару на відстані 45+ км від лінії фронту.

У вівторок, 12 березня, під час виконання завдання загинули два українські пілоти.

Про це повідомила 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка на своїй сторінці у Facebook.

"Небо втратило двох своїх синів, які завжди літали високо і вільно. Нехай їхні душі знайдуть спокій серед зірок, а ми пам'ятатимемо їх як героїв, що віддано служили своїй Україні", – йдеться у повідомленні.

Жодних деталей щодо загибелі пілотів не зазначається.

12 авіаційна бригада Сухопутних військ ЗСУ, оснащена вертольотами різних моделей: Мі-8, Мі-9, Мі-24, Мі-26.

Зауважимо, що сьогодні міноборони країни-агресорки РФ опублікувало кадри атаки на місце дислокації українських вертольотів. Відео зняте у високій якості російським розвідувальним дроном. На кадрах видно момент атаки касетними боєприпасами, а потім – пряме влучання в українські вертольоти, які стояли на прихованому польовому майданчику підскоку.

Скриншот з відео окупантів, на якому нібито видно удар по українських вертольотах

Окупанти стверджують, що знищили два українські вертольоти. За інформацією у соцмережах, гелікоптери стали на дозаправку, як по них було завдано ворожого удару.

Українська сторона цю інформацію не коментує. 12 бригада так саме не уточнює, чи два полеглі пілоти загинули саме під час цього удару, як і не підтверджує, що на відео – взагалі її техніка.

Коментар Стерненка

Волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що росіяни завдали удару на відстані 45+ км від лінії фронту.

"Відстань від лінії фронту складає 45+ км. Коригування здійснював російський БПЛА Supercam. На жаль, подібні удари стають тенденцією", – каже Стерненко.

На його думку, це обумовлено:

Зростанням розвідувальних можливостей ворога і низькою ефективністю нашої протидії розвідувальним дронам оперативного рівня.

Покращення космічної розвідки росіян.



Скороченням у ворога часу на прийняття рішення про завдання вогневого ураження з моменту виявлення цілі. Ворог вдосконалює систему управління військами, каже волонтер.

"Ймовірно, до надання ворогу розвідданих залучена агентура серед військового командування. Один випадок можна було б списати на везіння ворога у аеророзвідці. Кілька випадків вже кажуть про системну проблему. Це не випадоковсті. Це засідки, організовані на основі раніше отриманих відомостей. Для військової контррозвідки є дуже багато роботи", – розмірковує Стерненко.

Тому він закликав забезпечити підрозділи засобами виявлення ворожих БПЛА – як піхоту, так і артилерію/ракетні війська та навіть авіацію.

Читайте також:

Раніше повідомлялося, що у небі над Донеччиною загинув 33-річний пілот-винищувач Андрій Ткаченко.

Читайте також: