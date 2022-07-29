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12 людей лежить на землі: очільник ОВА розповів деталі про обстріл Миколаєва та кількість загиблих

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12 людей лежить на землі: очільник ОВА розповів деталі про обстріл Миколаєва та кількість загиблих

Фото: Новости-N

Росіяни атакували місто касетними снарядами.

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва касетними снарядами загинуло щонайменше п'ять людей, ще сім отримали поранення.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Судячи з усього, у зв'язку з успіхами ЗСУ на півдні, орки змінили тактику. Вчора під час некомендантської години поцілили в спальний район міста, внаслідок чого зруйновано багато будинків. Там немає навіть натяків на воєнний об'єкт. Сьогодні обстріляли інший район, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. На місце поїхали "швидкі"", - написав він.

Очільник ОВА також вкотре закликав людей не нехтувати повітряними тривогами.

Варто зазначити, що сьогодні, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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