12 "прильотів" по Миколаєву: дві жертви та постраждалі – мер міста розповів про наслідки нічного обстрілу

У ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку.

Про наслідки нічної атаки на місто розповів міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону у слоті 1+1.

"Все що можу сказати, це те що близько 1-ї ночі протягом години місто обстрілювали. Обстріли велися касетними снарядами. Хвостовик однієї з ракет залетів просто у вікно квартири на сьомому поверсі. На місцях прильотів у нас немає вікон, балконів... За нашим підрахунком там було біля 12 прильотів і ще дві ракети збили ППО. Близько 5-ї ранку – повторний обстріл, попередньо – С-300. Постраждали приватні об'єкти, навчальні заклади. Відомо про двох загиблих та двох поранених", - зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ знищили роту окупантів, яку щойно передислокували на Херсонщину.

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