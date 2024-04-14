12-річна українка, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару РФ, пробігла 5 кілометрів на протезах

Яна Степаненко взяла участь у Бостонському марафоні.
12-річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську, здолала одну з дистанцій Бостонського марафону.
Про це повідомляється на сторінці UNBROKEN Ukraine у Facebook.
Дівчинка, яка є амбасадоркою Центру UNBROKEN, пробігла 5 кілометрів на протезах.
Вона взяла участь у Бостонському марафоні, щоб зібрати кошти на біговий протез для захисника Олександра Рясного, який втратив ногу на війні.
Нагадаємо, Яна Степаненко у квітні 2022 року була на вокзалі у Краматорську, коли росіяни спрямували туди ракети. Тоді загинула 61 людина, 121 – зазнала поранень. У родині Степаненків вцілів лише Янин брат-близнюк. Мама втратила одну ногу, Яна – обидві.
Яна проходила довгу реабілітацію у США і 2023 року їй поставили бігові протези.
До США Яна поїхала на запрошення фундації One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій.
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