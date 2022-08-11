120 снарядів, загиблі та зруйновані багатоповерхівки: ДСНС розповіла про наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Російські окупанти вночі 11 серпня масовано обстріляли чотири райони Дніпропетровщини.
На Дніпропетровщині російські окупанти вночі 11 серпня масовано обстріляли чотири райони області. Під вогонь потрапили Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Зокрема, окупанти випустили по Нікопольському району 120 снарядів з реактивної системи “Град”. Пошкоджені 40 багатоповерхівок та два приватні будинки. Вогнем окупанти накрили три школи та будинок дитячої творчості. Без світла залишилися понад шість тисяч місцевих мешканців.
Масштаби руйнувань у Дніпровському районі з’ясовуються. Там був приліт ворожої ракети.
Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, що росіяни у Маріуполі влаштовують показовий арешт "азовців".
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