120 тисяч окупантів проти ЗСУ: що відбувається на Покровському напрямку

На Покровсько-Курахівському напрямку зосереджено близько 120 тисяч російських військових, проте ЗСУ тримають оборону та посилюють гарячі ділянки резервами.

На Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою – там зосереджено приблизно 120 тис. російських окупантів. Водночас, росіянам не вдалося прорвати фронт.

Про це розповів співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі "Еспресо".

За його словами, у надскладних умовах ЗСУ тримають оборону, відправляючи резерви на найгарячіші ділянки.

"Зараз відбувається перекидання резервів на найгарячіші напрямки. Наприклад, якщо рухатися з півночі на південь, то Торецьк посилюється 14-м полком сил безпілотних систем. Зокрема, на північ від Курахівського водосховища мають прибути окремі підрозділи 128-ї бригади, також окремі підрозділи Президентської бригади", - сказав він.

Жмайло акцентував на тому, що ситуація залишається вкрай важкою.

"Головне завдання — просування в Богоявленці та сусідніх напрямках. Це вони (окупанти – ред.) рвуться до траси Н15 для того, щоб перекрити основну артерію постачання українських військ, які тримають оборону безпосередньо в Кураховому", - каже експерт.

За його словами, в районі Селидового окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення. Як пояснив Дмитро Жмайло, якщо противнику вдасться вирівняти лінію "по умовній прямій Вугледар-Покровськ", потім вони намагатимуться розгортати наступ безпосередньо до самого міста Покровська.

Водночас він зазначив: повідомлення про те, що фронт "посипався", не відповідає дійсності: керованість військ збережено, проте слід розуміти, що ворог має чисельну перевагу.

"Є величезна чисельна перевага ворога. Для порівняння, на півдні, включаючи Крим, Херсонську та Запорізьку області, зосереджено близько 200-тисячне угруповання, яке постійно намагається покращити своє тактичне становище. При цьому, на Покровсько-Курахівському напрямку, на вузькій смузі, вони зосередили разом з резервами близько 120 тисяч", - заявив Жмайло.

За його словами, попри покращення ситуації з артилерійськими засобами в ЗСУ – різниця скорочується один до двох, ворог зберігає перевагу. Зокрема, відчувається дефіцит піхотних підрозділів Сил оборони України.

"Дуже важко бити по російській піхоті, і саме дефіцит піхотних підрозділів Сил оборони дається взнаки", - акцентував фахівець. Попри це, ЗСУ продовжують активну оборону, завдаючи ворогу значних втрат при відступі.

Нагадаємо, представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський раніше розповів, що на Курахівському напрямку в Донецькій області ворог намагається продавити захист Сил оборони кількістю і йде фактично у суїцидні атаки.

Читайте також: