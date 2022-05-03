122 вбитих російських військових та знищення безпілотника-розвідника: яка ситуація на півдні України

122 вбитих російських військових та знищення безпілотника-розвідника: яка ситуація на півдні України

На Херсонщині була зірвана спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити український спостережний пост.

Стало відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на вечір 2 травня.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів.

Однак, Миколаїв і наближені райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об’єктах промисловості. На щастя, без жертв.

На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була пригнічена мінометним вогнем і зірвана.

Натомість українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань.

Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 військових

А до підбитих на світанку двох десантно-штурмових катерів, додано ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти на Одесу. Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.

Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт".

А з окупованого Криму ракетою "Онікс", випущеною з комплексу "Бастіон", зруйнував житловий будинок в самій Одесі. 15-річна дитина загинула , ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню.

, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню. Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу завдання ракетних ударів на високому рівні.

Подовжена комендантська година в Одесі триває. Завдяки вжитим заходам, в тому числі і ефективній контрдиверсійній роботі 8 річниця трагічних подій 2 травня 2014 року минулась без провокацій та грубих порушень громадського порядку.

"Дякуємо співгромадянам за свідомість та підтримку сил оборони. Пам’ятаймо про беззастережне дотримання заходів безпеки, пильність та критичність у сприйнятті інформації. Довіряйте тільки достовірним джерелам і вірте у перемогу. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

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