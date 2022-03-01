128 годин оборони: Резніков попередив про низку брехливих заяв, яка зараз йтиме від ворога

128 годин оборони: Резніков попередив про низку брехливих заяв, яка зараз йтиме від ворога

Найближчим часом можуть бути перебої зі зв'язком, а потім вкид брехні про капітуляцію.

За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики», - зазначив він.

Він закликав у жодному разі не вірити в таку брехню. «Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір», - додав міністр.