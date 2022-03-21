13 держав світу підписали заяву щодо модернізації української ППО - Стефанчук

Стефанчук подякував за підтримку.

У понеділок, 21 березня, 13 держав світу підписали спільну заяву про модернізацію системи української протиповітряної оборони.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

" Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України". Щиро вдячні за підтримку в цей важкий час", - написав голова українського парламенту.

Today, Czechia, Estonia, Poland, France, Georgia, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Sweden, the UK, and the U.S. have signed a joint statement “On the urgent necessity to upgrade Ukraine air-defence”. Genuinely grateful for support in this challenging time — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 21, 2022

Нагадаємо, російські окупанти не лише нищать українські міста, а й грабують українське населення. Так, ворог нахабно обкрадає людей і вантажівками вивозить награбоване до Росії.

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