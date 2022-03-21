13 держав світу підписали заяву щодо модернізації української ППО - Стефанчук

Стефанчук подякував за підтримку.
У понеділок, 21 березня, 13 держав світу підписали спільну заяву про модернізацію системи української протиповітряної оборони.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України". Щиро вдячні за підтримку в цей важкий час", - написав голова українського парламенту.
Today, Czechia, Estonia, Poland, France, Georgia, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Sweden, the UK, and the U.S. have signed a joint statement “On the urgent necessity to upgrade Ukraine air-defence”. Genuinely grateful for support in this challenging time— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 21, 2022
Нагадаємо, російські окупанти не лише нищать українські міста, а й грабують українське населення. Так, ворог нахабно обкрадає людей і вантажівками вивозить награбоване до Росії.
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