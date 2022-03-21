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13 держав світу підписали заяву щодо модернізації української ППО - Стефанчук

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13 держав світу підписали заяву щодо модернізації української ППО - Стефанчук

Стефанчук подякував за підтримку.

У понеділок, 21 березня, 13 держав світу підписали спільну заяву про модернізацію системи української протиповітряної оборони. 

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

"Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України". Щиро вдячні за підтримку в цей важкий час", - написав голова українського парламенту. 

Нагадаємо, російські окупанти не лише нищать українські міста, а й грабують українське населення. Так, ворог нахабно обкрадає людей і вантажівками вивозить награбоване до Росії.

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